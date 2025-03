"Perú es clave": Famoso tiktoker está de visita en el país y bromeó con policías en la Plaza de Armas

29/03/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Perú está de moda y eso se puede observar al ver que el país se ha convertido en el destino favorito de varios influencers para visitar y hacer contenido. Ahora uno de los más famosos tiktokers subió un nuevo video, donde se encontraba en la Plaza de Armas de Lima.

Tiktoker se encuentra en Perú y saludó a sus seguidores

Noel Goes Crazy es un simpático tiktoker que viralizó un trend particular en la red social. El creador de contenido suele acercarse a personas en la calle y bromea con robar sus pertenencias, para luego dejar ver su frondoso afro y ponerse a bailar al ritmo de la canción 'Calm Down'.

De esta forma lanzó su saludo a Perú en su último video en TikTok que alcanzó cerca de 6 millones de vistas. El influencer se paseaba en la Plaza de Armas de Lima y se acercó a dos efectivos policiales y procedió a realizar su trend, mientras en la descripción del video se leía "Hola Perú".

Son 43 millones de seguidores los que posee el tiktoker que se ha paseado en varias partes del mundo y llevado su trend consigo. Además de que varios famosos han seguido su baile con el 'Calm Down'. Los policías se mostraron alegres, pues parece que reconocieron al famoso tiktoker.

Cabe aclarar, que esta es la segunda ocasión que el popular creador de contenido visita suelo peruano. Su primer viaje a tierra peruanas data del 2021, donde compartió con varios personajes mediáticos del país. Cuatro años después, está de regreso e iniciará una nueva travesía en Perú.

Su primera llegada, según su video subido, será en el Centro de Lima para visitar zonas turísticas. De esta manera, es muy seguro que planee pasar por diversos distritos de la capital y lleve su famoso trend a varios lugares. Además de que se puede encontrar con nuevos personajes peruanos.

Usuarios reaccionan al regreso del 'Calm Down' de Noel Goes Crazy

El influencer que tiene un total de 43 millones de seguidores sorprendió a sus fanáticos con su llegada al país. En los comentarios se puedo ver la frase que dejó Speed en su visita al país : "Perú es clave". Otro seguidor compartió una opinión popular entre peruanos: "En Perú nunca te aburres".

En resumen, el tiktoker conocido como 'Noel Goes Crazy' está de visita en Perú y en su cuenta subió un video en el que realizaba su tradicional trend de TikTok con policías en plena Plaza de Armas de Lima. Video alcanzó cerca de 6 millones de visita.