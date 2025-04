Mujer descubrió que su novio tenía dos jóvenes más y su familia siempre lo supo: "Lo alcahueteaban"

04/04/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer generó polémica al revelar en redes sociales cómo descubrió que su novio le era infiel con otras dos féminas más y que incluso la familia de él estaba al tanto de sus infidelidades y lejos de reprenderlo decidieron encubrirlo.

Las familias están dispuestas a todo con tal de garantizar la seguridad de cada uno de sus integrantes. ¿Pero serían capaz de "apañar" la infidelidad de uno de ellos? Una joven llamada Paola Romero sacó a la luz un impactante caso en la famosa plataforma china de TikTok.

Mujer descubre infidelidad de su novio con otras dos más

A través de un video de solo cinco minutos y 33 segundos de duración se ve a Paola contar el terrible descubrimiento que realizó y que implica al hombre que ella consideraba el "amor de su vida" y que estaba dispuesto a todo para verla feliz. La joven sostiene que comenzaron a surgir señales que levantaron sospechas de que su pareja le era infiel y todo fue corroborado cuando otra mujer la contactó a través de redes sociales.

La desconocida afirmó ser "la novia oficial" del hombre con el que Paola Romero había mantenido una relación durante más de un año. Al saber del engaño, ambas decidieron ir a confrontar al sujeto en un bar, pero quedaron aún más sorprendidas al descubrir que tenía una tercera mujer.

Esta escena desencadenó la furia y malestar de ambas jóvenes, quienes no dudaron en confrontar al novio a golpes y de forma verbal, pero lejos de pedirles disculpa, el hombre atinó a atacarlas emocionalmente.

"Me dijo cosas horribles sobre mi hijo", expresó Paola, entre lágrimas, por ver que el hombre que tanto amaba era capaz de meterse con su hijo con tal de defenderse al ser descubierta su infidelidad.

Mujer indignada con la familia de su novio por encubrir su infidelidad

Paola Romero, un poco más calmada, contó que estaba completamente indignada con la familia de su novio, ya que ellos estaban al tanto de que él la engañaba con otras mujeres, pero aun así decidieron encubrirlo y "apañarlo" en vez de encararlo y reprocharlo por su acto.

"Lo alcahueteaban", sostuvo molesta por ver que no contaba con el respaldo de la familia de él, todo lo contrario, demostraron gran complicidad hacia su novio.

Reacciones en redes sociales tras testimonio de la joven

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la familia del hombre por encubrir su infidelidad. Otros usuarios le pidieron a la joven no retomar su relación con él.

"Llora, grita, revuélcate, pero no lo perdones, él no cambiará", "él que es, nunca dejará de ser. Habrá más pelados buenos, pero escogiste lo peor, así que ánimo por tu hijo, por ti ya lo que fue", "la familia de tu marido, no es tu familia, eso lo aprenderá en experiencia propia", indicaron en TikTok.

De esta manera, se viralizó una escena donde una joven cuenta que descubrió que su novio le era infiel con otras dos mujeres más y lejos de que la familia de él lo reprenda decidieron encubrirlo.