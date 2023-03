Existen algunas personas que creen que la Tierra tiene forma de rosquilla

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Aunque parezca increíble la forma de la tierra sigue trayendo debates en pleno siglo XXI, a pesar que se ha comprobado científicamente del aspecto real del lugar en donde habitamos.

Pero a pesar de ello, aún siguen existiendo un grupo de personas que se niegan a creer que nuestro planeta es circular, basándose en teorías que no están comprobadas científicamente.

Una de ellas es el movimiento terraplanista que gana más público hasta en la actualidad, que presupuesto creen que la tierra sigue siendo plana, e incluso que el Polo Sur es en realidad una gruesa capa de hielo que rodea el borde del planeta.

Mientras que otra se volvió popular al tener la teoría cree que nuestro planeta tiene una forma de rosquilla.

Una de las primeras apariciones de esta versión se data del 2008, en una página web de terraplanismo llamada theflatearthsociety.org. Se cree que la teoría se inició como si fuera una broma, pero con el paso de los años, muchos cibernautas comenzaron a fortalecer dicha creencia, teniendo como resultado que la Tierra es tórica, o con más palabras fáciles la tierra tiene forma de rosquilla.

"Me alegra ver que hay otros defensores de la teoría de la Tierra toroidal por aquí. Llevo mucho tiempo promoviéndola pero nadie me apoyaba, no entiendo por qué", escribió un usuario en la plataforma.

Desde que las plataformas se volvieron populares, dicha teoría ha sido más argumentada en algunos canales de YouTube, en donde explican que la razón por la que el hueco de la mitad no es visible para nosotros, incluso, la idea que tienen sobre el funcionamiento de la gravedad.

La forma de la tierra ha sido respondida hace muchos siglos

Para la astrofísica Tabetha Boyajian, dicha teoría de la Tierra en forma de 'rosquilla' no tiene comprobaciones científicas porque el modelo "empieza con una pregunta que no debemos responder, porque resulta absurda".

Asimismo, Boyajian, asegura que, si existiera un planeta con forma tórica o de rosquilla, sería imposible que exista la noche y el día. Tampoco habría atardeceres y los vientos serían tan fuertes que sería imposible vivir en la Tierra.

A ello agrega, que los eclipses serían análogos y no se verían como por siglos, mientras que el agujero del medio sería invisible, pues la masa de la Tierra debería ser muy alta para que los humanos no percibiéramos esa deformidad.

Para Boyajian, "Lo único que dice esta teoría es: '¿Sabes qué? Me voy a inventar algo sin motivación alguna'", "Y no es así como se desarrollan las teorías", agregó.