19/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estudiante de 12 años, Dafne Morales, fue seleccionada como parte del equipo de niñas y adolescentes que viajarán al Space Center Houston (Nasa), en Norteamérica, gracias a la fundación "She is".

Dafne cuenta que ella vio la convocatoria vía web y a partir de ahí empezó las evaluaciones y entrevistas para poder acceder a una plaza en la tripulación que viajará hasta Estados Unidos para conocer e incursionar en las instalaciones de la Nasa.

"La historia de Samantha Cristoforetti fue muy inspiradora para mí, por eso estuve todo el día buscando cómo ser astronauta hasta que me encontré con 'She Is'", cuenta emocionada la menor.

De Huancayo a la Nasa: Niña genio forma parte de la tripulación de lujo

La estudiante huancaína Dafne Morales viajará a Estados Unidos para formar parte de un programa de la Nasa. La tripulante mencionó que quiere ser un agente de cambio e inspiración para otras niñas.

La estudiante de primero de secundaria de la institución educativa "Nuestra Señora del Rosario" fue una de las 1436 menores que postularon al programa "Ella es astronauta", el cual evalúa el interés y capacidades para la ciencia y tecnología.

Antes de viajar hasta el país norteamericano, las 12 menores peruanas y 16 ecuatorianas seleccionadas recibirán capacitaciones a nivel personal y pedagógico desde este 24 de marzo de manera virtual.

"Quiero agradecer primero a Dios que me ha dado la gran oportunidad de estar aquí, y agradecerles a mis papás por brindarme el apoyo. Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de vivir una gran experiencia y obtener nuevos aprendizajes", expresó la menor.

Alegría para los padres

Los papás de la pequeña Dafne también mostraron su emoción por el ingreso de su hija al programa resaltando que la menor les ha dado una lección de que "los sueños sí se cumplen".

El padre de la niña cuenta que ella se mostraba constantemente positiva respecto a su posible selección en "Ella es astronauta", por lo que al enterarse de la noticia fue un sueño hecho realidad.

Ella es astronauta

La fundación She is creó en el año 2021 el programa "Ella es astronauta", el cual en su primera edición llevó a 31 niñas colombianas a las instalaciones de la Nasa con el apoyo de 22 empresas y organizaciones.

El programa dura 4 meses y esta dirigido a niñas de 11 y 16 años en condiciones de vulnerabilidad. Con ello buscan empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas.

El año pasado se expandió hasta Perú, Costa Rica y Ecuador, ocasión en la que 14 niñas de Arequipa, Lima y Cusco fueron seleccionadas por el comité educativo y Fundación She is.