Extranjero reacciona a "10 peores platos peruanos" y rompe las redes: "No existe mala comida en Perú"

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video se ha viralizado en la red social china, TikTok, esto después que un extranjero conocido como "Gringo Marc" grabara un clip reaccionando a una lista de "10 peores platos peruanos"; en el mismo mencionó que "no existe mala comida en Perú" y se preguntó "¿Quién hizo hizo este top?"

¿Cuál es el top de "10 peores platos peruanos"?

Cabe destacar que según el top que encontró, el escabeche de pollo en el puesto número 10, en el 9 al juane, en el octavo lugar al arroz tapado, mientras que en el sétimo al cuy frito, en el sexto a la pachamanca, en el quinto al solterito y en el cuarto al sancochado. En los tres primeros puestos se encuentran el hígado encebollado, el cau cau y la tortilla de raya, según Taste Atlas.

Mientras iba a comentando la lista también dio su opinión de cada plato. Del puesto 10 dijo "me encanta el escabeche de pollo", del puesto 9 comento "la verdad no es mi plato favorito", del puesto 7 dijo "esto es una locura, todos saben que un cuy frito es rico", luego siguió con el puesto 6 y agrego indignado "para mi la pachamanca es riquísima, me encanta comerla en mis tiempos libres".

En el top 5 dijo, respecto a los puestos 4 y 5 no comentó, pero sobre el 3 dijo "me encanta el hígado", y sobre el puesto 2 comentó "me gusta el cau cua", y finalizó diciendo que no ha probado el plato 1.

"Me gusta la mayoría de la comida en esa lista. Por eso, considero que no existe mala comida en Perú. ¡Arriba Perú!" comentó al final del video.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y esta vez todos se fueron a los comentarios para dejar su opinión sobre los distintos platos del video. "El escachebe de pollo es riquisimo y la pachamanca también, lo mismo que el cau cau", "Queee? la pachamanca es deliciosa", son algunos de los comentarios que se leen en la red social china.

Perú es reconocido como mejor destino culinario

Perú ha ganado varios premios importantes en gastronomía a lo largo de los años. Uno de los más destacados es el premio a la Mejor Destino Culinario del Mundo, que fue otorgado al país por World Travel Awards en siete ocasiones consecutivas, de 2012 a 2018.

Además, la cocina peruana ha sido reconocida por su calidad y variedad en eventos como los premios "50 Best Restaurants", donde el restaurante limeño Central se ubicó en el primer lugar en 2019.

Perú también ha ganado premios en competencias culinarias internacionales, como el Bocuse d'Or en Francia, donde el chef peruano Palmiro Ocampo obtuvo una medalla de bronce en 2017.