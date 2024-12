Graba a su esposo cambiando figuritas de Mario Bros y causa furor: "Mejor que coleccionar deudas"

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer generó el debate en redes sociales tras grabar a su esposo, de 45 años, intercambiando figuritas de 'Mario Bros' con otro hombre de su misma edad como si se tratara de un acto importante. La escena causó furor y se viralizó en TikTok.

Muchas personas tiene gustos y aficiones que no pierden sin importar la edad que tengan. Es así como nos lo demuestra el esposo de Julieta, quien fue captado por la cámara en plena calle y emocionado por su nueva adquisición.

Hombre de 45 emocionado con estampitas

Lo que parecía un simple hobby se convirtió en un fenómeno viral. El material audiovisual, de solo 50 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se queda en el interior de su auto y al ver por la ventana se percata que su querido esposo, quien luce un polo negro, se ve emocionado de por fin encontrar las figuritas que le faltaban de uno de sus juegos favoritos 'Mario Bros'.

El marido está con su lista para no olvidar ningún detalle ni estampita a intercambiar con el otro sujeto, que usa unos lentes y saco. En la escena se les ve negociando como si su vida dependiera de ello o incluso si se tratara de "acciones en la Bolsa".

"Va con su lista de cuáles son las que le hacen falta", se lee en la breve descripción que hizo Julieta Ruiseco, en tono humorístico, generando cientos de reacciones en la famosa plataforma china.

Reacciones de seguidores a la insólita escena

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar: "escuchamos, no juzgamos". Otros indicaron que no era malo sacar a relucir los hobbys secretos que muchos adultos tienen.

"Mejor eso que coleccionar deudas", "un crack que se muestre tal y como es", "hombre feliz cambiar estampitas", "yo colecciono monedas y a mi esposa le ofende cuando consigo una pieza nueva, dice que es un pasatiempo inútil", "es una transacción seria y bastante compleja, ojalá todo salga bien", "en el cole de mi hijo las mamás llenamos el álbum de capibara", expresaron los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer no dudó en poner al descubierto a su esposo de 45 años cambiando figuritas de Mario Bros con otro de su misma edad.