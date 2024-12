¡Para tenerlas bien frías! Usan ataúd como hielera durante celebración navideña

17/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con una insólita escena como la de una empresa que no dudó en implementar un espacio para usar un ataúd como hielera durante un evento navideño. El video se viralizó rápidamente en TikTok.

Distintas instituciones y empresas deciden decorar sus instalaciones para celebrar al lado de sus empleados la llegada del niño Jesús y Navidad, una fecha muy esperada por muchos. Sin embargo, algunos deciden salir de la rutina y sorprender a todos con su ingenio e inesperadas estrategias para celebrar al máximo.

Ataúd como hielera en posada navideña

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de personas se encuentran en un local festejando con decoraciones navideñas, música de temporada e incluso un perro adornado con un moño rojo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue que en un lado se hallaba un ataúd abierto, que estaba lleno de hielos, cervezas, refrescos y otras bebidas, funcionando como hielera. La joven que compartió la escena explicó en la famosa plataforma china que el evento era parte de la posada de su madre, quien trabaja fabricando ataúdes.

"Cuando hay velorio y posada a la vez, ja,ja,ja. (...) Fue la posada de mi mamá, ella trabaja en un a fábrica que hacen ataúdes y solo lo tenían de adorno", escribió la usuaria identificada como Dulce García en TikTok, generando cientos de reacciones donde resaltaban la creatividad de su progenitora.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, la escena generó gran revuelo entre los internautas, quienes no dudaron en tomar con buen humor la situación y aplaudir a la madre de la joven por utilizar un ataúd de adorno para el festejo de fechas decembrinas. Mientras que otros aseguraron que los mexicanos no conocían de límites.

"Si me petateo en diciembre no se vayan a pasar de lanza con mi funeral", "que mis amistades no miren esto porque son capaces de pasarse de ver** conmigo", "es por si alguien se muere de la emoción, por el regalo que le van a dar", "el verdadero el muerto al pozo y el vivo al gozo", "a mí no me van a hacer gastar doble", expresaron en TikTok.

De este modo, el clip sorprendió a más de uno en redes sociales, ya que se ve a varias personas celebrando fiestas navideñas con gran emoción, pero al lado se aprecia un ataúd usado como hielera.