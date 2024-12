Joven esperaba su aguinaldo para renunciar, pero la empresa lo DESPIDIÓ antes

Un joven causó polémica al contar que estaba emocionado por la fecha en que le darían si aguinaldo, pero su empresa lo despidió antes de tiempo, dejándolo completamente desconcertado y sin dinero para celebrar la Navidad.

Muchos esperan poder recibir un dinero extra que los ayuden a enfrentar sus gastos adicionales durante las fiestas navideñas o celebraciones de fin de año por la compra de regalos para sus seres queridos.

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre narra cómo tenía ya en su mente renunciar a su trabajo, pero antes esperaba recibir su aguinaldo por fin de año; sin embargo, la empresa decidió adelantarse y dejarlo sin su prestación anual.

Como se sabe, el aguinaldo es una gratificación obligatoria en México, un ingreso extras que los negocios deben dar a sus empleados durante la temporada de Navidad. Para muchos este monto es una ayuda fundamental para poder sobrellevar sus deudas.

Como era de esperarse, la escena generó tendencia y gran revuelo en redes sociales, así como cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar duramente la decisión de la empresa del joven identificado en TikTok como Camber. Por otro lado, algunos usuarios pidieron que las autoridades se pronuncien al respecto y defienda los derechos del trabajador.

"Más dinero te toca, no te dejes", "eso es mala suerte, pero qué risa", "el karma actúa rápido", "es una situación irónica y graciosa a la vez, pero también refleja la importancia del aguinaldo en el bienestar económico de los empleados", "parece chiste, pero es anécdota, me acaba de pasar y quedé en shock porque no lo vi venir, lo bueno es que le pagaron todo conforme a la ley ja, ja, ja", expresaron los internautas en la famosa plataforma china de TiKTok.