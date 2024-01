¡Hasta con QR! Emprendedores de Gamarra sorprenden con diseños de ropas interiores por Año Nuevo

Utilizar ropas interiores de color por Año Nuevo es una tradición extendida a lo largo de los años, y que los emprendedores del emporio comercial de Gamarra aprovechan para vender estos productos.

Sin embargo, unas recientes fotografías se viralizaron por las inusuales frases que contenían, nuevamente revelando la innovación y creatividad de los empresarios peruanos en fechas de alta demanda.

En el material se aprecia exuberantes prendas con frases alegóricas a la superación en doble sentido, las que desataron la locura en redes sociales.

"Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", "No dejes para mañana las ganas que tienes hoy", "Mi bebito fiu fiu" y "Hoy, papi, me toca que me des mi Plin", fueron algunas de las más insólitas ropas interiores que se apreciaron.