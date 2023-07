Hombre participa en actuación escolar con bandera LGBT confundiéndola con la del Tahuantinsuyo

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Durante las emocionantes presentaciones por Fiestas Patrias en un colegio, un padre de familia se convirtió en el centro de atención al llevar consigo una bandera del Tahuantinsuyo para acompañar a su menor hija durante su actuación. Sin embargo, lo que él nunca imaginó es que se había confundido con la bandera del movimiento LGBT.

Confundió la bandera del Tahuantinsuyo

El insólito momento fue notado por el usuario de TikTok @MM2029, quien no dudó en capturar el divertido suceso en video y compartirlo en su cuenta personal. Rápidamente, el material se viralizó y causó múltiples reacciones en las diferentes redes sociales.

El video muestra al padre de familia emocionado, agitando la bandera del Tahuantinsuyo mientras su hijo interpretaba una danza folklórica.

La confusión se hizo evidente cuando algunos espectadores se percataron de que la bandera no correspondía a la del imperio incaico, sino a la bandera que representa la diversidad y la inclusión del colectivo LGBT.

Múltiples reacciones en redes sociales

El clip ha generado diversas opiniones entre los internautas. Mientras algunos usuarios se divierten con la anécdota y aplauden la buena intención del padre, otros han expresado su sorpresa y señalado la importancia de conocer los símbolos y sus significados.

"No se rían esta expresando lo que siente", "Al menos se siente orgulloso de flamear su bandera del orgullo", "¿Cómo es posible que no se de cuenta?", "No lo juzgo porque tampoco se diferenciar los colores entre ambas", "Nunca es tarde para salir del clóset", fueron algunos comentarios que obtuvo la publicación.

A pesar de ello, el video de TikTok sigue ganando popularidad en la plataforma y ha alcanzado más de 33,000 visualizaciones en tan solo unos días.

Asimismo, el video ha acumulado casi mil "me gusta" y se ha difundido en diversas plataformas sociales, donde los usuarios continúan burlándose del padre de familia por su incapacidad de distinguir entre la bandera LGBT y la bandera del Tahuantinsuyo.

Este curioso episodio no solo ha dejado una lección sobre la importancia de conocer y respetar los símbolos culturales, sino también sobre cómo las redes sociales pueden convertir momentos cotidianos en virales en cuestión de horas.

La anécdota del padre de familia que confundió la bandera del Tahuantinsuyo con la del colectivo LGBT durante una presentación escolar ha causado revuelo en las redes sociales, generando un debate sobre la importancia del respeto cultural y la sensibilidad hacia la diversidad.