"Sus ojitos se iluminaron": Padre recibe conmovedor recibimiento por parte de sus hijos

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres de familia hacen de todo para brindar lo mejor a sus hijos sin pedir nada a cambio, así como su amor incondicional y apoyo en cada una de sus metas personales y profesionales. A través del video compartido por la cuenta de @riccijandro, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un grupo de jóvenes decidieron dar una gran bienvenida a su padre, en el aeropuerto.

"El mejor papá"

En el material audiovisual, de un minuto y 30 segundos de duración, se ve cómo tres jóvenes disfrazados como dinosaurios y con globos, carteles en sus manos, esperan ansiosos a que su padre descienda del avión y darle un gran recibimiento delante de todas las demás personas.

"Te quiero yo, y tú a mí. Somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy", cantaban a viva voz los tres muchachos que no dudaron en demostrar el gran cariño que tienen hacia su padre.

Padre sorprendido por sus hijos

"Cuando haces un excelente trabajo como padre y le das mucho amor y afecto a tus hijos", se lee en la breve descripción del clip, que logró alcanzar las 3 millones de visualizaciones.

En la escena, le entregaron un ramos de rosas rojas y un par de globos, y se ve cómo el señor queda muy sorprendido al ver cómo sus tres hijos lo reciben, y comienza a reír y preguntar de quién fue la idea de ir a recibirlo de esa manera, para luego darles un fuerte abrazo, siendo aplaudidos por todos. Para finalizar, los chicos no tardaron en "gritar a los cuatro vientos: ¡Es un buen padre!".

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de los jóvenes para demostrar su amor hacia su padre.

"Sus ojitos se iluminaron", "ese video me da mil años de vida", "me hicieron llorar", "este video me hizo muy feliz", "qué maravilloso. Me encanta", "es el mejor papá del mundo", "simplemente adorable", "hasta yo me emocioné", "todos: justo en mi padre ausente, ¿y los que tienen hijos ausentes? Hay padres que también merecen detalles y los hijos ni se acuerdan", "un recibimiento por todo lo alto", "me alegró el día, qué bonito ver a familias unidas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip logró que muchos aplaudieran el gran esfuerzo que pusieron los tres jóvenes para dar una gran sorpresa a su padre cuando descendiera de su avión y por gritar delante de todos que "es un gran padre", que siempre estuvo para ellos cuando más lo necesitaban.