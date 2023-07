Pareja de jóvenes asiste a función de Barbie, pero él se distrae con el segundo clásico del año

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una curiosa y divertida situación se vivió recientemente en una sala de cine, protagonizada por una joven llamada Ximena Antón y su enamorado. La pareja decidió disfrutar juntos de una película de Barbie, pero lo que llamó la atención fue el inesperado enfoque del joven en un clásico partido de fútbol.

Se distrae con el segundo clásico del año

Si bien la elección de ver una película de Barbie puede considerarse poco común para una pareja, Ximena Antón y su enamorado estaban listos para pasar un rato agradable juntos en el cine.

Sin embargo, el joven futbolero no pudo evitar su pasión por el fútbol y se mantuvo enfocado en el trascendental encuentro deportivo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, incluso durante la proyección de la película.

Ximena Antón se percató de la situación y, en lugar de molestarse, decidió tomarlo con humor y compartir el gracioso momento en su cuenta de TikTok. Para hacerlo aún más entretenido, añadió el audio "No es un chico malo, solo quieres ser el mismo", que encajaba a la perfección con la situación.

Reacciones en redes sociales

El clip se volvió viral rápidamente, atrayendo la atención de numerosos usuarios en la plataforma. Hasta el momento, el video ha alcanzado más de 800,000 visualizaciones y ha superado los 130,000 "me gusta", además de recibir una gran cantidad de comentarios de apoyo hacia el joven futbolero.

Los comentarios expresan simpatía hacia el enamorado, destacando su genuina pasión por el fútbol y la identificación con situaciones similares que han vivido ellos mismos o sus parejas.

"Obligado, ahí no es. El clásico se respeta, señores", "No te pases, clásico es clásico", "A mi me hacen eso y me quedo soltera", "No lo juzgo, yo haría lo mismo", "¿A quién se le ocurre llevarlo en pleno juego?", fueron algunos comentarios.

En medio de la repercusión del video, Ximena Antón ha compartido que su intención al subirlo fue simplemente compartir un momento ameno y espontáneo con su pareja. Nunca esperó que la reacción fuera tan masiva y ha agradecido el apoyo y las muestras de cariño recibidas.

La combinación de una película de Barbie y el seguimiento apasionado de un clásico partido de fútbol ha sido la fórmula perfecta para generar risas y simpatía entre los usuarios de TikTok. Este caso también resalta la importancia de tomarse con humor y ligereza las situaciones cotidianas, encontrando la diversión en los pequeños detalles que nos hacen únicos y especiales.