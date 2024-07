¡Impactante! Quinceañera causa polémica en TikTok con baile de Anitta en su fiesta

Una quinceañera generó el debate en las redes sociales al realizar una impactante coreografía tratando de imitar los pasos de baile de la cantante brasileña Anitta. Muchos cuestionaron que sus padres le permitieran realizar ese show delante de todos sus invitados alegando que no iba acorde a su edad.

La fiesta de XV años es para muchas chicas un día especial que les gustaría recordar de la mejor manera, por ello esperan que todo sea perfecto desde los bocaditos hasta el espectáculo que realizarán en el "entretiempo", pero mientras pasan los años, al parecer el tradicional vals pasa de moda y van realizando bailes más modernos y virales.

A través de TikTok se pudo captar el preciso momento en que Vanessa cumplía 15 años al lado de sus amigos y familiares, pero dejó boquiabiertos a todos con la sorpresa que les tenía preparada.

La joven y su grupo de amigas y demás chambelanes bailaron una coreografía que incluyó canciones como "Envolver" de Anitta y "Safaera" de Bad Bunny. Con su vestuario de infarto realizaron movimientos que fueron duramente criticados por "no respetar a sus padres", ya que eran pasos provocativos e inapropiados.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar a los padres de la joven por permitirle realizar ese baile. Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que "la juventud está perdida" debido al reguetón por sus bailes y letras infartantes.

"Ya solo le faltó poner un tubo", "mi mamá me ve y me saca de las greñas", "solo faltó que los hombres salieran en bóxer", "oigan, ¿era baile de XV años o despedida de soltero?", "¿los padres nunca vieron los ensayos de esto?", "mi mamá me ve y me saca de las greñas", expresaron indignados.