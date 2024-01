Madre criticada en redes por vestirse igual a su hija en su XV años: "Le robó su momento"

Una mujer causó gran polémica en redes sociales tras lucir un vestido similar al de su hija durante su celebración por sus quinceaños, junto al resto de sus amigos y demás familiares. Muchos internautas expresaron que intentó opacar a la joven.

Muchas jóvenes esperan que el día de sus XV años sea el más especial de todos y no dudan de que cada detalle sea perfecto, desde los bocaditos, pastel, alquiler del local y del vestido. Esta fecha tan importante para ellas les gustaría celebrarlo al lado de sus seres más queridos y que quede grabado para siempre en sus memorias.

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Alondra luce un hermoso vestido de quinceaños en el centro de un gran salón y baila al ritmo de la música con los aplausos de todos sus invitados.

Sin embargo, quien se robó las miradas de todos fue su mamá, ya que lucía un vestido rojo con brillos muy similar al suyo, e incluso se animó a sacar a relucir sus mejores pasos de baile al lado de "la pequeña de su vida". Eso no fue todo, pues ambas iban peinadas de cabello suelto con risos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la madre por lucir igual a su hija, asegurando que al igual que una boda no se debe vestir con colores similares por respeto de la agasajada como señal de respeto.

Por otro lado, algunos usuarios defendieron a la mujer afirmando que quizás ella y su hija acordaron presentar esa escena a todos para tener un grato recuerdo, ya que pudo ser un sueño cumplido ante la posibilidad de no haber tenido una fiesta de XV años en su juventud.

"Ella también cumple 15 años siendo mamá, yo creo que las dos deben ser festejadas", "tal vez la señora está cumpliendo su sueño de 15 años que no tuvo", "todos diciendo que no, que porque la quinceañera debe 'brillar' ese día, yo no le veo nada de malo, si ellas lo decidieron así, bien", "nooo, la quinceañera tiene que lucir", "le robó el show", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.