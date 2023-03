¡Impresionante! La reacción de una paciente terminal al cumplir uno de sus sueños

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Qué gran momento! Un video muestra la reacción de una paciente terminal al cumplir uno de sus sueños y se vuelve viral en redes. Esta grabación fue publicada en Youtube, pero fue compartida por los usuarios en varias plataformas. Hasta el momento, cuenta con más de 3 mil reproducciones.

Cabe señalar que, en el clip, se observa a Barbara Kling, una mujer de 82 años que recibe cuidados paliativos y que ha conseguido cumplir su lista de deseos, siendo la última: subir a la tirolesa. Este video, conmovió a varias personas, quienes la alentaron para continuar con sus metas y no perder la esperanza de seguir con su vida.

La mujer realizó diversas actividades que le apasiona y que quiso cumplir, porque su enfermedad se agravó. Ella no dudó en seguir adelante con sus sueños y ser la protagonista de su propia historia; por ello, fue a la base de Superstition Mountains junto a sus familiares y amigos, y decidió subirse a la tirolesa.

En el video, Denise Lehman, empleada de la casa de reposo Stoneridge, la alienta antes de cumplir con su deseo: "¡Lo haremos!". Luego de ello, la paciente terminal le dice emocionada: "¿tirolesa?". Ella rápidamente hizo el trámite con ayuda de las personas que la acompañaron y, prosiguió, a subirse a la tirolesa. De inmediato, ella dijo: "estoy en buenas manos".

"Fue maravilloso" cumplir uno de mis sueños

En el clip también se observa que la anciana con una de las enfermeras del asilo Stoneridge, en donde su salud es monitoreada, disfrutar del juego mecánico y decir finalmente: "Lo amo, es maravilloso". La mujer se muestra feliz y agradeciendo por el grato momento que vive junto a una de sus cuidadoras. Tras ello, su acompañante le pregunta si quiere continuar con el juego. Ella no duda en decirle, emocionada: "¡Sí!".

"No puedo decirte lo feliz que estoy, estoy abrumada", indicó la mujer luego de cumplir el último de sus deseos. En la grabación, la anciana luce con unos lentes de color negros, con unos tubos alrededor de su nariz y con ropa cómoda.

Luego de la declaración de la paciente, su acompañante Denise dijo: "Al final fue muy aterrador", pero esta expresión no fue respaldada por la mujer de 82 años, quien le preguntó: "¿lo vamos a hacer de nuevo?".

Paciente terminal se sube a la tirolesa

La mujer de 82 años disfruta de la tirolesa y tacha de su lista este último de deseo. Ella se muestra desbordando de alegría y pidiendo a su cuidadora continuar en el juego mecánico.

Es preciso indicar que, Barbara Kling padece de una mortal fibrosis pulmonar y, por ese motivo, el personal médico permitió que ella realice dicha peligrosa acción, con el fin de lograr con sus objetivos.

"No nos enfocamos en la muerte o el morir. Nos enfocamos en vivir de la manera más positiva y cómoda posible durante esta parte del viaje", se le escucha decir a Lehman, una de sus cuidadoras, en el video viral.

Por último, Barbara reveló que lo que el personal del asilo Stoneridge le dijo en su momento: "ellos me dicen que no me rinda, y no lo haré. No soy una desertora. Soy una luchadora y voy a luchar hasta mi último aliento".

Sin duda, la historia de esta paciente terminal que cumplió uno de sus sueños demuestra que el ser humano puede lograr lo que se proponga.