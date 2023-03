Video: ¡Todo vale! Cobrador sorprendió con llamativa forma para "jalar" pasajeros y es tendencia en TikTok

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Cuidando la garganta! Muchos han sido testigos del esfuerzo y la dedicación que los cobradores de las populares "combis" hacen para "jalar" a más pasajeros en cada avenida de la ciudad.

Sin embargo, algunos deciden ingeniárselas para lograr que su unidad se llene cuanto antes y es importante tener una buena voz con el objetivo de llamar la atención de las personas.

Esa es la historia de un hombre que fue grabado en pleno paradero de la Panamericana Norte, en Lima Metropolitana haciendo su labor, pero de una forma peculiar que asombró a los internautas.

El video lo compartió el usuario @Romelike.tv en TikTok y rápidamente ganó notoriedad en la plataforma, contando con más de 400 mil reproducciones en pocos días.

Por consiguiente, en el clip, titulado: "Cobrador de bus con audio grabado, solo en el Perú", se puede ver cómo el sujeto baja de un micro celeste y se escucha de fondo la ruta que sigue: "Ovalo Santa Anita, Metropolitano, Acho, Acho, Puente Nuevo, Evitamiento".

Lamentablemente, por la prisa del conductor en ganar otros puntos de la vía, se va del lugar sin haber recogido a alguien mientras quien publicó el cortometraje mencionaba que en nuestro país solo ocurren este tipo de cosas.

Cobrador jala a pasajeros con megáfono

Algunos cibernautas destacaron medida que aplicó el señor; puesto que aseguraron que con eso, esta prevaleciendo el cuidado de su salud y "ya no se mata gritando, es muy inteligente".

Otros, mencionaron que a pesar de lo increíble del hecho, se encuentra realizando su trabajo y que viene resguardando, incluso sus cuerdas vocales ante posibles afectaciones por la ardua carga de estrés y gritos por captar a la mayor cantidad de individuos.

Asimismo, resaltaron las astucia de los peruanos en salir adelante y buscar diversos métodos en su labor diaria.

"No va a la Luna porque no quiere", "Solo en Perú", "Muy bien, lo felicito y es lo máximo. Ya no se mata gritando. Muy inteligente", "Es como Alianza cuando pone altavoces con audio grabado de su barra cantando", "El futuro es hoy", "Era tan fácil. Solo se demoraron dos décadas en hacerlo", "Yo era jaladora y un desgarro hizo que me operaran las cuerdas vocales. Muy bien, así se trabaja. Primero, nuestra salud", "Estamos en otro nivel en el Perú", "Una de dos, cuida su garganta o es nuevo", "Bien, así no malogra su garganta con el paso del tiempo. Perú es lo mejor".