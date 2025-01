¡Increíble! Estudiantes usan sombreros extravagantes para evitar plagios en los exámenes

09/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En un giro sorprendente, un grupo de estudiantes decidió enfrentar el desafío de los exámenes de una manera única: usando sombreros extravagantes como medida para evitar plagios. Esta creativa iniciativa no solo llamó la atención, sino que también rompió la seriedad del momento académico con un toque de humor y originalidad.

Sombreros anti-plagios

Hacer trampa en un examen es una práctica tan antigua como los propios exámenes. Seguramente has escuchado alguna historia sobre alguien que fue descubierto copiando o, quizás, tú mismo has estado involucrado en alguna situación similar.

Para prevenir los plagios, una escuela en Filipinas solicitó a los estudiantes que diseñaran sus propios sombreros "anti-plagios".

Entre los diseños más destacados se encontraban sombreros de gran tamaño con las caras de los populares personajes de Angry Birds, los cuales hicieron reír a más de uno por su tamaño y expresividad.

Otros decidieron llevar sombreros inspirados en Chainsaw Man, uno de los personajes más populares del anime, lo que agregó un toque de cultura pop al momento académico.

No solo los personajes de animación fueron una opción; algunos estudiantes optaron por llevar cascos de motociclistas, mientras que otros eligieron diseños aún más inusuales, como sombreros con formas cuadradas o estructuras que desafiaban las leyes de la lógica.

Esta variedad de sombreros no solo sorprendió, sino que también despertó la creatividad de quienes vieron el video. "Me sorprendí porque simplemente les pedí que hicieran uno muy simple, pero ellos hicieron unos muy creativos", dijo la profesora Mary Joy Mandane Ortiz a The Washington Post .

"Estoy muy feliz porque son estudiantes muy talentosos. Se supone que el examen es estresante y da miedo, pero ellos lo hicieron más divertido y maravilloso. Por eso sobresalieron en nuestro examen", agregó Mandane Ortiz.

Reacción en redes sociales

El video de este curioso acontecimiento se viralizó rápidamente, acumulando más de 15 mil reacciones en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en comentar, sorprendidos y entretenidos por la ocurrencia de los estudiantes.

Los comentarios, llenos de humor, inundaron las publicaciones: "Esto es muy gracioso" y "Todo lo que veo es creatividad" fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios.

Con esta iniciativa, los estudiantes no solo encontraron una forma original de evitar plagios, sino que también lograron añadir un toque de creatividad y diversión a un momento académico generalmente asociado con el estrés. Los sombreros extravagantes se convirtieron en una herramienta divertida para asegurar la integridad en los exámenes.