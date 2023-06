¡Inesperado reencuentro! Joven descubre que su exnovia es su nueva jefa

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Luego de una separación, muchas parejas desean mantenerse alejado para poder curar las heridas del corazón, pero a veces el destino les juega una 'mala pasada'. Es así como un video publicado en la famosa plataforma asiática de TikTok, sorprendió a todos al conocer la historia de un joven que descubrió que su exnovia sería su nueva jefa.

¿Fue el destino?

En el material audiovisual de 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el joven mexicano, protagonista de la historia, se encuentra sentado en un salón junto a sus demás compañeros de trabajo y reciben una charla de inducción, pero no esperaba que la persona encargada de impartir la charla sea su "antiguo amor".

En la descripción del video se lee: "Llevas un año de contacto cero con tu ex y hoy te la presentan como tu jefa. (...) Si piensan que la vida los odia, no me conocen", dejando entrever que el chico deseaba estar lo más alejado posible de quien alguna vez consideró para pasar el "resto de su vida juntos", y ahora estaría pendiente de todas sus actividades e incluso le llamaría la atención cada vez que cometa un error.

El joven explicó en un comentario a una de sus seguidoras que "hace un año me separé, estuve con ella 3 años viviendo juntos y aquí yo llevo un año trabajando, pero a mi jefe lo ascendieron y a ella la pusieron".

¿Cuáles fueron las reacciones al video?

Como era de esperarse, el clip se volvió viral y generó cientos de comentarios realizados por personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en señalar que el chico tenía mala suerte en el amor y en el trabajo.

"Ella sabía que trabajas ahí o fue 'casualidad'?", "ya estaba escrito, de un modo u otro tenía que darte órdenes", "protégenos señor con tu espíritu", "que empiecen los juegos, que la suerte esté de tu lado", "¿cómo es posible este suceso?", "me pasó algo similar, llegué a trabajar a un lugar sin saber que mi ex trabajaba ahí, pero cuando supe me retiré", "Dios, yo creí que me tocaba las batallas duras a mí", "más sobrecarga laboral. Imagínese el infierno. Yo renuncio", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, muchos usuarios de las redes sociales aprovecharon en contar algunas de sus anécdotas similares y señalaron que ellos preferían renunciar a su trabajo, tras saber cómo el joven se enteró que su exnovia será su nueva jefa y estaría dándole órdenes constantemente.