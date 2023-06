"¡Amiga, date cuenta!": Joven sorprende por la forma en que busca regresar con su exnovio

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Terminar una relación larga puede ser difícil para una de las partes, así como nos lo demuestra el video compartido en YouTube, por Godoy Official, donde se ve a una joven hacer hasta lo impensado para poder recuperar el amor de su exnovio.

No puede olvidarlo

En el material audiovisual de tres minutos de duración, se ve el preciso momento en que un chico está caminando de la mano, tranquilamente, con su pareja, pero de repente es interceptado por otra mujer. ¿Quién es?

La chica comienza a reclamarle y recriminarle por estar con otra en las calles de México: "¿Quién es ella? ¿Por qué me haces eso?", se le escucha decir de forma eufórica ante la indignación que siente al ver a su expareja con otra.

Al percatarse de que todos lo observan, el joven decide calmar a la chica y recalcarle que no iba a perdonar nunca su infidelidad y que encontró el amor con otra mujer.

No la perdonó ni de rodillas

"Ella es mi enamorada. No vamos a regresar. Ya le dije a tu papá todas las cosas que me hiciste. (...) No quiero regresar contigo. Date cuenta que las personas te están viendo. No hagas eso, por favor", mencionó el joven tratando de hacerle entender a su expareja que deje el pasado atrás y se levante del suelo.

Los transeúntes que presenciaban la escena trataron de hacerle entender a la joven que "tenga dignidad" y deje ir al chico con su nueva pareja.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por la acción de la joven al tratar de recuperar el amor de su ex. Mientras tanto, otros no dudaron en dejar algunos consejos para que la chica tenga "más autoestima y dignidad" para no pedir el amor de alguien que ya la olvidó.

"Es lamentable no tener dependencia emocional", "si él le dejó las cosas claras, ella debe respetar", "el hombre se supo valorar", "ella se dio cuenta de la buena persona que era ese muchacho", "no se sabe por qué la relación terminó, pero lo importante es tener dignidad", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El video generó una gran polémica entre los usuarios que no pudieron creer la escena que protagonizó la joven delante de todos, en México, al tratar de que su exnovio le perdonara una infidelidad.