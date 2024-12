Influencer regala casa a su tía, pero ella la rechaza por considerarla demasiado pequeña

Una reconocida influencer y creadora de contenidos quedó desconcertada por la reacción de su tía cuando le regaló una casa para apoyarla económicamente. Lejos de agradecerle, su pariente le reclamó porque el inmueble era "muy pequeña".

En el video compartido en redes sociales, se ve a la conocida influencer mexicana, Lupita Anaya, llegar hasta los exteriores de una vivienda acompañada de una mujer, quien sería su tía para contarle que decidió regalarle una casa y así ya no tenga que seguir dando dinero a otros en el alquiler.

Lupita se encontraba feliz de poder apoyar a su familiar con las ganancias que obtiene subiendo contenido en sus redes sociales, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder.

Ambas recorren el interior de la casa cuando de pronto la tía empieza a reclamar porque la bañera le parecía muy chica y estaba algo sucia. Además, empezó a increparle por la ubicación de la vivienda, ya que le parecía muy lejos como para visitar a su familia, dejando completamente desconcertada a la joven influencer.

Lejos de agradecerle el gesto, la señora le exigió a Lupita que firme los papeles para poner el inmueble a su nombre para luego, con la ayuda de su hijo, venderla y usar el dinero para comprar algo más cerca de la casa donde vive actualmente.

"Mejor se los doy los papeles a mi hijo y que venda la casa y yo me compro algo más cerca de por allá por donde vivo para no perder mis amistades, mi hijo le sabe a todo eso, mejor me apoyas a unos mesesitos de renta", señaló la tía de Anaya.