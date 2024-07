¡Insólito! Hombre sorprende al revelar que gana S/920 a la semana en construcción

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre peruano sorprendió a todos en las redes sociales al confesar que gracias a su trabajo logra ganar semanalmente S/920 superando el sueldo mínimo establecido en el país.

Muchas personas se dedican a estudiar la carrera de sus sueños y con ello poder conseguir un trabajo que les permita obtener ganancias que ayuden a solventar sus gastos personales y familiares.

Gana más del sueldo mínimo

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un influencer se acerca a las personas para saber cuánto ganan en sus respectivos centros laborales y conocer qué desafíos conlleva. Sin embargo, queda impactado con la respuesta de un joven.

El sujeto quien se encontraba sentado cerca a un parque le revela que percibe un ingreso de S/920 por una semana trabajada lo que correspondería a una ganancia de S/3.680 mensuales.

"Bueno, semanal gano 920 porque trabajo en el rubro de construcción", se lee en la breve descripción del clip que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y polémicos comentarios de los internautas, quienes resaltaron que a veces el tener un título universitario no te asegura tener un buen trabajo remunerado, ya que otros que se dedican a oficios o negocios propios logran superarlos.

"En mis prácticas de ingeniería industrial apenas me dan S/1 mil", "en construcción se gana bien, lo malo es que no siempre tienen trabajo porque algunos se quedan hasta 3 meses sin chamba", "y una con 5 años de universidad no gana así al egresar", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

¿Alumno ganará S/30 mil?

Un caso similar también se registró en los exteriores de una universidad privada donde un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil dejó en shock a todos al asegurar que lograría ganar S/30 mil al mes por la gran demanda y competitividad que tiene en el país.

"Dicen que podría llegar a 30 mil, pero sino mínimo 10 o 15 mil soles", se escucha decir al estudiante en el clip, que logró cientos de reacciones en la famosa plataforma china y un debate entre los seguidores de @hablasobrinoo, debido a que la actualidad del país no todos logran tener ni el sueldo mínimo.

Es así como el clip causó gran revuelo al ver cómo un joven peruano confesaba que logra ganar alrededor de S/920 semanales gracias a su trabajo en construcción civil.