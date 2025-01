Joven asegura que los padres ESTRICTOS crean a niños mentirosos: "Todo a escondidas"

05/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven generó polémica en redes sociales tras confesar ante las cámaras que los padres estrictos, en su intento de tener niños buenos, solo crearían hijos mentirosos. La escena fue difundida en la famosa plataforma china de TikTok.

Mujer critica a padres por ser estrictos con sus hijos

A través de un video, de solo un minuto y 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Montserrat Benavides se para delante de su cámara mientras trata de maquillarse pausadamente. La mujer empieza a explicar que los padres estrictos como el suyo hace que en vez de ser "bien portada", solo le dan armas para aprender a mentir con mayor facilidad.

Seguidamente, decide detallar su comentario. Montserrat señala que los padres a veces "exageran" y con tal de saber siempre qué hacen sus hijos se exceden con sus pedidos y restricciones, puesto que algunos hasta piden "ubicación en tiempo real", especialmente cuando están con sus parejas.

Es así como cuenta que cuando ella salía con su novio, tenía que ir a un lugar concurrido, como un café o un restaurante; es decir: no podían estar solos, así sus padres no estén presentes. Incluso un día, no dudó en pedir apoyo a la trabajadora de una cafetería para dejarle su celular y así su padre no sospechara que ella decidió escaparse a otro sitio, sin embargo, algo salió mal.

"Llego corriendo (...) y me dice la tipa que estaban marcándome (...) veo mi celular y un buen de llamadas perdidas de mi papá", señaló la mujer.

"Hijos controlados se volverían mentirosos"

Poco después, cuando iba a devolverle la llamada a su papá, recibió un mensaje de él donde le dijo "haz lo que quieras"; sin embargo, tras eso, se sentía mal y liberada; pero desde ahí no le pedían su ubicación, visiblemente decepcionados por su accionar.

"No sean estrictos, porque si no no van a saber qué onda con la vida de sus hijos y les mentirán siempre", se escucha decir a la joven en el video que generó cientos de reacciones.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven por asegurar que cuidar de sus hijos es "sobreprotegerlos" hasta el punto de que se conviertan en mentirosos. Sin embargo, otros aprovecharon en respaldar su postura pidiendo que los padres aprendan a confiar en sus "retoños".

"Padres estrictos solo hacen que hagamos cosas a escondidas", "es real ese caso", "0% ofendida, 100% identificada", "y como nos privan de muchas cosas cuando sentimos un poco de "libertad" la regamos por lo cerradas que nos tenían", expresaron en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo una joven puso en evidencia cómo los padres estrictos, son capaces de hacer que sus hijos se vuelvan unos expertos en decir mentiras.