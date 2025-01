Extranjero sueco queda impresionado con la modernidad de un centro comercial en Lima: "Perú más moderno que Europa"

Un turista sueco, identificado en TikTok, mostró su asombro al visitar un centro comercial en Lima, Perú. El video, que rápidamente se viralizó, lo muestra impresionado con la arquitectura, el diseño y la tecnología del establecimiento, destacando que supera lo que él había visto en Europa, además mencionó que pensó que no había wi fi.

En el clip, que ya acumula miles de vistas, el joven recorre el lugar mostrando sus espacios amplios, las modernas escaleras eléctricas y áreas de entretenimiento, la mayoría de sus videos son el Perú, ya sea haciendo trends como en su venta de pulseras.

Sus palabras desataron una ola de comentarios tanto de peruanos, quienes sintieron orgullo, como de extranjeros, que expresaron curiosidad por visitar el país.

"No eres el único cuando fui a Colombia un colombiano me dice en Perú hay internet y yo le digo claro es una país moderno y ojo no soy peruano más bien lo visite y fui a ese mall", escribió una usuaria en el video.