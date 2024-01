Joven busca novio con dinero para que le complazca sus caprichos: "Yo sé lo que valgo"

En redes sociales, una joven mexicana causó gran polémica y controversia tras revelar que busca un novio que pueda consentirla con todos sus caprichos, por lo cual su principal requisito es que tenga mucho dinero.

Muchas personas desean encontrar una pareja que las apoye con sus metas y sueños, así como vivir divertidas anécdotas a su lado hasta poder llegar al altar y unir sus vidas para siempre. Mientras que otros no dudan en imponer una serie de listas de requisitos que debe cumplir el hombre o la mujer que busque conquistar sus corazones.

En el material audiovisual, de solo 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Naiara Mendizábal sorprendió a todos sus seguidores sobre cuál es su tipo ideal para que sea su pareja.

La influencer mexicana comenzó explicando que desde los 16 años de edad ha trabajado arduamente para poder complacerse todos sus gustos y hasta ha logrado independizarse, por lo cual no espera menos de quien sea su futuro novio.

"Quiero que me consienta, que me compre cosas, que me lleve a lugares, que sepa lo que valgo. Porque yo sé lo que valgo", se escucha decir a Naiara en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.