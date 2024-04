Joven descubierto leyendo conversación ajena en el metro y usuarios reaccionan: "El chisme nos gana"

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito e hilarante caso, como el compartido en TikTok, donde un joven no dudó en leer y escuchar la conversación de una señora dentro de un transporte público, sin esperar ser descubierto.

Muchas personas viven las más divertidas experiencias al momento de realizar un viaje, sin importar el destino. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte y deciden compartirlos en sus distintas cuentas, ya sea en la famosa plataforma china o X.

Insólita acción

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tren de Panamá se encuentra repleto y es ahí cuando se ve a un joven parado detrás de una mujer, quien sostiene su celular en su mano. Tal parece que la señora está conversando con alguien por ahí e incluso manda audios de voz.

La curiosidad invade al joven y no quita la mirada de la pantalla del móvil, ya que no desea perderse de ninguna parte del chat e incluso no pierde la oportunidad de oír la nota de voz que recibió la mujer hasta el punto de pegarse más a ella.

"A veces solo necesitas leer mensajes ajenos y reírte de lo que vez", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso compararse con el joven hasta el punto de contar sus propias anécdotas donde ellos 'persiguieron' el chisme ajeno, sin importar si el bus iba repleto o no.

Además, a pesar de que el caso es en otro país, los peruanos no dejaron pasar la oportunidad y aseguraron que en nuestro país siempre "el chisme nos llama".

"Leer esta bien, pero ya pegar el oído es otro nivel", "yo por estar leyendo las conversaciones ajenas, el man se dio cuenta, me tomó una foto y me funó en Twitter", "qué locura", "el chisme nos llama", "chisme es chisme bebé", "yo cuando no tengo data", "jajaja y hasta se puso a escuchar", "me cuidaré de los niños en el metro", "no hay privacidad en ningún lado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo a un joven no le preocupó ser descubierto escuchando y leyendo las conversaciones de una señora que viajaba con él en un metro de Panamá.