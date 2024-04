Mujer se burla de sus vecinos porque tienen que trabajar temprano: "Pobrecitos mediocres"

Una mujer causó polémica y controversia en las redes sociales, tras ser captada gritando e insultando a su vecino porque se negaba a hacerle caso y bajar el volumen de la música que salía de su casa. Este caso se volvió viral en TikTok.

Muchas veces la relación entre los vecinos de una localidad pueden ser buenas, pero también malas debido a discrepancias respecto a distintos temas. Algunos llegan hasta los golpes o incluso denunciarlos a la policía cuando ven que no logran llegar a un acuerdo cordial.

En la escena se ve el altercado entre vecinos en una residencial en Zapopan, en México, debido a una fiesta que se prolongó hasta la madrugada. Se puede también observar a un hombre que, desde su vivienda, pide a los vecinos que bajen el volumen de la música alegando que deben levantarse a trabajar muy temprano.

Tras la exigencia, es una mujer quien se asoma y no duda en responderles a sus vecinos muy alterada, con insultos y negándose tajantemente a obedecerlos, sin tomar en cuenta su tranquilidad.

Tras la insólita reacción de la mujer, algunos trataron de calmarla. Sin embargo, fue llamada 'Lady Mediocres' por los internautas indignados en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la mujer y pidieron mayor comprensión a todos, ya que las fiestas que organizan puede afectar a sus vecinos porque no solo trabajan, algunos tienen niños pequeños que deben ir a estudiar muy temprano o bebés recién nacidos.

"Una vez me pasó eso, en la privada donde vivo tenemos reglamento para eso, hay un vecino que siempre violaba el horario, un día se amanecieron hasta las 6 a.m. y no dejaron dormir. Se apagó la música, me bajé y prendí la mía a todo volumen", "a veces toca aguantar a esos irrespetuosos", "gente nefasta, pobre mujer, seguro ni hace nada en su casa como para que se burle de quienes madrugan", "tal vez no es feliz, piensa que e dinero le da todo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.