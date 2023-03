Joven pide perdón a su novio con serenata y flores por irse de fiesta

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Varios jóvenes se atreven a contar sus experiencias por la red social de Tik Tok, incluso a revelar acerca de las acciones que realizan para salvar su relación. Este es el caso de la joven Mich Motta, quien informó a sus seguidores que compró flores y llevó una serenata a su novio. En el clip, se observa a la mujer pedir perdón a su novio por irse de fiesta.

Cabe señalar que, la joven informó que compró flores de color 'azul' en compañía de sus amigos para pedir perdón a su novio, debido a que se había ido "de peda". Ella, en la grabación, muestra todo el proceso de compra y lo que realizó para dar una sorpresa a su pareja.

"Entonces, vine a comprarle unas flores color azul para hacer un ramo de Cruz Azul", dice. "Y más noche, mis amigos son cómplices, le voy a llevar serenata para que me perdone", agrega.

Asimismo, en el video, se observa a la joven correr junto a sus amigos, en dirección a su casa, debido a que su novio la iba a esperar ahí, pero "al final no fue".

En el clip, la mujer colocó la frase "Y todo por mi maldita forma de beber" en una cartulina, además mostró su forma de vestir, su maquillaje y peinado para sorprender a su novio. Por último, se observa el momento cuando le pide perdón con serenata y flores a su novio por irse de fiesta.

Es preciso indicar que, en la descripción del video, que compartió Mich Motta en Tik Tok, el pasado 23 de febrero del presente año, se lee lo siguiente: "Acompáñame a pedir perdón".

Tras ser compartido el video, varios usuarios se manifestaron a favor del gesto que tuvo Mich Motta con su pareja, mientras que otros se pronunciaron en contra de las acciones que realizó para pedir perdón a su novio por irse de fiesta.

"Una verdadera dama que le gusta el exceso y el romance", "JAJAJAJAJAJJA que nivel de novia, creo jamás me aburriría", "Y me di cuenta de lo mucho que quería tener novio,irme de peda, regarla y llevarle una reconciliación como esta", "que chido que si te perdono ,y que buena cartulina", "Lo mejor es no andar con hombres con los que necesites disculparte por salir con tus amigos", fueron algunos de los comentarios.

El video de la joven que pide perdón a su novio con serenata y flores por irse de fiesta cuenta con más de 3 millones de reproducciones, más de 400 mil 'Me gusta' y más de mil comentarios.