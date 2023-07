¿Le ganaron los nervios? Joven confunde el juramento a la bandera con el Padre Nuestro

23/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos donde muchos jóvenes son los protagonistas durante eventos escolares y universitarios, tal como nos muestra el video compartido por la cuenta de @kei_gr07, en la famosa plataforma china de TikTok, donde un chico comete un error al momento de juramentar por la bandera de su país, México.

Dice el Padre Nuestro y no juramenta

En el material audiovisual, de 34 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Gaytan decidió compartir con sus seguidores un momento, que calificó como divertido, durante la ceremonia en una escuela de Mexicali: un chico recitó el Padre Nuestro en vez de decir el juramento a la bandera.

En la escena, se ve cómo todos levantan los brazos dispuestos a comenzar con la juramentación, pero el chico encargado de dirigir la ceremonia causó asombro, tras equivocarse e iniciar con el Padre Nuestro. Ante las risas de los invitados, el joven se corrigió y cambió sus palabras rápidamente.

"Bandera de México, que estás en el cielo...", se le escucha decir en el video, que fue compartido en distintos medios de comunicación, logrando acumular millones de reproducciones y 155 mil 'me gustas'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en señalar que quizás le ganaron los nervios al joven durante su ceremonia de graduación.

"Le aplaudían como si fuera stand up", "mi graduación", "no lo culpo, claramente podría ser yo", "le faltó decir amén", "yo frente a mi clase", "le fue fiel a sus principios de libertad y de justicia. No cabe duda", "en Mexicali no solo pasa eso, un compañero dijo 'bandera de México, que estás en los cielos'", "yo pensando que estaba cantando el himno de Honduras no sé por qué", "de la abundancia del corazón habla la boca, el chico supo priorizar", "mi cerebro: échale la bendición a la bandera", "cuando te eligieron por inteligente y se dieron cuenta de que no pero hasta la graduación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la plataforma china de TikTok.

De esta manera, muchos usuarios aprovecharon en señalar que el joven cometió tal error por tener una gran fe, y siempre estuvo pensando en Dios, tras decir el Padre Nuestro en vez de seguir con los protocolos y recitar la juramentación a la bandera mexicana.