Joven sorprende con su experiencia al salir con un venezolano

En las redes sociales encontramos distintas historias de amor entre parejas de distintas nacionalidades que sorprenden a varios internautas. Es así como un video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven peruana revela cómo es salir con un venezolano.

En el material audiovisual, de 31 segundos de duración, muestra a Alexa, una joven peruana, contar su historia de amor con Ignacio, un hombre venezolano, destacando las cosas que más le llamó la atención de su actual pareja.

Entre las características que resalta es que los venezolanos son personas muy directas cuando expresan sus sentimientos, algo que la enamoró completamente.

"Después de pasar varias horas juntos me dijo: 'me la pasé muy bien contigo, pero me dijiste lindo entonces quisiera saber si estás interesado en ser mi amiga o estás interesada en algo más. Te estoy preguntando básicamente si te gusto o no", se escucha decir a la joven peruana en el video, que generó alrededor de 800 mil reacciones.