Venezolano baila huayno y sorprende a su novia con sus mejores pasos

Las parejas de distintas nacionalidades aprenden a respetar y amar la cultura de sus respectivos países. Es así como nos lo demuestra un joven venezolano que radica en el Perú, en donde conoció el amor de su vida, y demostró que baila "mejor" que su enamorada huancaína.

Ama al Perú

En el material audiovisual, de 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Claudio, un joven venezolano, demostró una habilidad increíble para el zapateo de uno de los géneros andinos más populares del Perú.

Aunque mucho de sus seguidores en la cuenta de @claudioagm1, en la plataforma china de TikTok, creían que la mujer demostraría mejores pasos por ser peruana, Claudio no se quedó atrás y decidió "callar" a todos con sus mejores movimientos al ritmo de un popular huayno como 'Linda flor' del cantante Silverio Urbina.

"Opinen quién ganó", se lee en la corta descripción del video que generó miles de reproducciones y una larga fila de comentarios en la plataforma asiática.

Claudio demuestra en cada uno de sus videos compartidos en TikTok, el amor que tiene por el Perú, y el cariño que muchas personas le han brindado desde que llegó al país.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por su esfuerzo de aprender los bailes típicos del Perú. Otros usuarios indicaron que a pesar de que son peruanos no tenían habilidad para el baile, por lo cual se sentían avergonzados al ver que un extranjero podía zapatear un huayno.

"Tmr, el mundo al revés. El chamo baila mejor que yo", "los venezolanos bailamos lo que nos pongan, el ritmo va en nuestra sangre", "¿cómo es posible?, soy peruano y no sé bailar nada", "soy peruano, y tengo que reconocerlo. Esta vez ganó el chamo", "yo también lo bailo, me gusta. Mejor dicho, los venezolanos bailamos de todo y con buen ritmo", "qué buena, qué buen zapateo. Ni yo en mis fiestas peruchas", "eso es amor por el Perú, mis respetos", "tenemos el poder de aprender rápido jaja bueno no sé", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip también fue compartido en otros medios como Twitter y Facebook, logrando generar 150 mil reproducciones en pocas horas, al ver cómo un venezolano sacaba a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo del huayno, llegando a superar a su novia huancaína.