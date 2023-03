Mujer creó un grupo de WhatsApp con todas sus exparejas

Al entrar a las redes sociales puedes encontrarte con distintas historias de infidelidades y hasta de cómo viven algunas personas su proceso de superación al terminar una relación, pero esta joven tuvo una manera diferente de enfrentar sus fracasos amorosos con: "El día en el que he creado un grupo de WhatsApp con todos mis ex".

¡Sin miedo a nada! Una joven influencer, que aparece como @valentina_slq, compartió en su cuenta de TikTok un video donde muestra un grupo de WhatsApp con todos sus exnovios en él.

"Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue su experiencia conmigo, lo bueno y lo malo. Sé que con algunos de vosotros tenemos mala relación, pero me hace falta para mi evolución personal saber qué es lo que más te ha gustado de mí, lo que menos y por qué, gracias". "Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tienes que mejorar de ti mismo. Además, sé que soy una persona increíble y que les hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, os quiero y muchas gracias por contestarme, señala la mujer en el video.