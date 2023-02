13/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer descubrió a su esposo con su amante cuando salían de un hotel en Colombia. En un video difundido por las diferentes redes sociales, se observa a la mujer golpear a la acompañante de su esposo y, luego, decirle a él: "Giovanni, ¿esta era tu confusión?"

La mujer enojada, se dirigió hacia su esposo y trató de golpearlo, pero él traía un casco de moto. Al observar que su amante seguía en el lugar, le jaló el cabello a ella y su esposo, de inmediato, se quitó el casco y trató de separarlas. Al observar la reacción del hombre, ella se mostró indignada. Una tercera persona aparece en la escena e interviene en la discusión, mientras que la amante se coloca detrás del hombre.

La infidelidad del hombre y el comportamiento de su esposa, al descubrir la traición, se volvió viral. En las diferentes redes sociales, los usuarios comentaron que la mujer no debería de pelear por "hombres" y que lo más probable es que volverán luego de la infidelidad.

"Otra mujer peleando por marido que les monto los cachos con otra, aprenda como yo nunca que pelee, yo lo deje que partiera con la otra, lo malo que la otra no tuvo las pantaletas bien puestas y no lo aguanto por 3 meses, o sea y me lo devolvieron para la casa otra vez", indicó una usuaria de Twitter.

Mientras que, otros usuarios se rieron y pidieron compartir el "resto del video". Asimismo, indicaron que "la confusión" de Giovanni "tiene nombre y apellido".

"Pero así como se entiende el "te invito a ver peliculas" (que creo que ya nadie usa esa infantilidad) El "estoy confundido" tambien se debería entender", dijo una persona identificado como Hannibal Dex en Twitter.