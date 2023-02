[Video] No aceptó la derrota de su equipo y rompió la tele a golpes y botellazos

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se volvió viral. Un joven luego de ver que su equipo favorito Philadelphia Eagles había perdido contra Kansas City Chiefs, grupo que ganó con 38-35 y se quedó con el Super Bowl LVII, no aceptó la derrota y rompió su televisor a golpes y botellazos.

En el video, compartido a través de las redes sociales, se observa al joven molesto, gritando con una botella en la mano. Luego, al increpar a uno de sus amigos y ver el resultado del partido en el televisor, lanza una botella a dicho aparato y lo golpea reiterada veces con sus puños, mientras salta.

Los que lo acompañaban y también observaban el partido, se quedaron asombrados y se alejaron del televisor. Uno de ellos, lo trata de calmar. Sin embargo, el continua gritando, se saca su casaca y le grita a un amigo, lo empuja.

El fanático de Philadelphia Eagles sigue golpeando el electrodoméstico y lo tira al piso, lo patea mientras grita. Las personas que estaban a su alrededor les pide que se calme. Él no conforme con los resultados, la destrucción y el escándalo que hizo, continuó gritando y quiso golpear a uno de los presentes. Sin embargo, las demás personas intervinieron.

Cabe señalar que, el video se viralizó en las diferentes redes sociales. En Tik Tok, ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones, más de 100 mil 'Me gusta' y con 3319 comentarios.

Los usuarios de Tik Tok luego de observar el video, comentaron lo siguiente: "Creo que así no se apaga la tele, pero como no tengo, mejor no opino", "Yo creo que había apostado dinero y sabe que perdió", "La tele ni siquiera estaba colgada", "creo que ya no lo van a invitar más", "No me quiero ni imaginar cuando él pierde en algo", "Él dice claramente perdí mucho dinero por eso la reacción".