Mujer le pide matrimonio a hincha de Alianza Lima en Noche Blanquiazul: "Que no se apague su amor"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven se robó las miradas de todos en el Estadio Nacional tras pedirle matrimonio a su novio, un hincha de Alianza Lima, durante la Noche Blanquiazul.

El 15 de enero, Alianza Lima realizó su presentación oficial de los jugadores que conforman su plantel con miras a lograr campeonar en la Liga 1 2024, y seguido a ello, jugaron un partido amistoso con Once Caldas, logrando imponerse a ellos con un 2-0 gracias a un doblete de su delantero, Hernán Barcos.

A pesar de que todos estaban concentrados por el resultado del partido, dos jóvenes se robaron el show tras demostrar cuánto se aman y que estaban decididos a compartir sus vidas juntos para siempre.

En el material audiovisual, de solo 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se pone de rodillas y causa la sorpresa de su novio, que vestía la clásica camiseta del club íntimo. Entre las miradas y los aplausos de los demás hinchas, la joven muestra un pañuelo con una frase conmovedora y muestra un anillo para su compromiso.

Al escuchar que "el amor de su vida" acepta su propuesta, se lanza a sus brazos y se dan un profundo beso, causando la algarabía de los asistentes al evento deportivo.

A pesar de que la pareja se veía feliz, algunos hinchas esperaron que su propuesta de matrimonio no sale al equipo blanquiazul, ya que un hecho similar ocurrió en el 2011 y los íntimos perdieron la final ante Juan Aurich.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que "no se les apague la llama del amor", en referencia al famoso apagón sufrido en Matute en el partido final contra Universitario de Deportes.

"Parece que no vieron la final 2011. La gente no aprende", "no aprendieron nada", "eso es sal", "se pasaron", "metas", "ay, los melosos", "no sean salados", "hermano, esa mujer se merece todo", "jajajaj, que no sufran un 'apagón'", "yo también quiero vivir ese sueño señor Stark", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.