Niño de 6 años exige al Gobierno 3 días de descanso semanales fuera del colegio

09/02/2023

Un pequeño utilizó las redes sociales para dirigirse al Gobierno de los Estados Unidos. El menor, identificado como Brodie, pidió a las autoridades que los fines de semana ya no sean dos días, sino tres para que los niños puedan descansar más.

Cabe señalar que, la solicitud del menor fue difundida por Instagram, en donde varios ciudadanos no dudaron en comentar sobre la idea del pequeño y en exponer sus posturas a favor o en contra de su propuesta.

"Soy Brodie y esto es para el gobierno y estoy protestando. Quiero tres días libres de la escuela porque... he estado cansado de la escuela últimamente y he estado soñando con tres días libres. Dos días libres de la escuela no son suficientes. Necesito tres días libres", manifestó el menor con seriedad.

Asimismo, reveló que las razones de pedir al Gobierno tres días libres son "jugar e ir con Nay Nay", quedarse en casa y "hacer lo que quiera afuera". Estas peticiones fueron respaldadas por su madre Jessica Kenyon.

"Me preguntó si ya había enviado esto y si ahora tenemos fines de semana de 3 días. Por cierto, apoyo totalmente este video", señaló.

El menor que protestó, por medio de las redes sociales de su madre, le preguntó a su mamá si el video había sido revisado por las autoridades y si su solicitud fue atendida.

Tras la difusión del video, varios internautas se manifestaron al respecto y pidieron que el menor sea llevado a "Washington".

"Brodie es un hombrecito muy inteligente con una idea muy factible y un gran razonamiento para respaldar dicha protesta", "Sus padres también deberían trabajar solo 4 día a la semana y tener un fin de semana de 3 días para pasar tiempo y criar a este precioso niño", "No creo que esté equivocado. ¡5 días de escuela para esos niños pequeños es mucho! Aprenden mucho jugando y descubriendo. Así que Brody sigue protestando", fueron algunos de los comentarios.