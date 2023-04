"Para tener valor": Novio casi arruina su boda por tomar vino

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Internet encontramos diversos videos de entretenimiento, retos virales, historias conmovedoras y anécdotas hilarantes, tales como el publicado por el usuario @yareyhumberto, en la plataforma china de TikTok.

En el material audiovisual se muestra el preciso momento en que se celebra la boda de Yare y Humberto, donde sus asistentes quedaron sorprendidos por la acción del novio.

"Tenía mucha sed"

Cuando llegó el momento en que el sacerdote entrega la copa llena de vino, como símbolo de la sangre de Cristo, la novia da un sorbo como es costumbre, pero el novio causó revuelo en la capilla al acabar de beber toda la 'sagrada bebida' y devolver vacía la copa.

El clip titulado "Cuando casi nos cancelan la boda", muestra al novio que se aseguró que no sobrara ni una pizca de vino, ya que le habría gustado de sobre manera y no dudó en realizar gestos de satisfacción. Mientras tanto, la novia trataba de ocultar su sorpresa y no reír por la pintoresca escena que protagonizaba su pareja frente a Dios.

Reacciones de los seguidores al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintas redes sociales y medios de comunicación, así como generar cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena.

"En mi boda no me dieron shot", "pagué por la boda y eso incluye el vino, salud", "jajajaja el novio casi pide otra jajaja", "La carita de la novia, aguantándose la risa jaja", "si saben cómo soy, para qué me invitan", "estuvo bueno el pre copeo", "y casi le dijo excelente servicio 10 de 10", "shot de bienvenida", "estaba empezando la fiesta temprano", "necesitaba valor", "excelente servicio padre, buen vino", "sí parecía catador", "me pasó lo mismo en mi primera comunión, me acabé todo el vino, el padre soltó la risa y me dijo era un sorbito hija", "necesitaba prepararse para lo que venía luego de la boda", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

Por otro lado, no dudaron en aparecer otras personas que criticaron el gesto del novio frente a Dios, catalogándolo de irrespetuoso hacia la Iglesia.

¿Por qué dan vino en las bodas?

El vino es símbolo de alegría, abundancia y celebración de la vida. En el caso de las bodas, el rito del vino homenajea la nueva vida que tendrá la pareja tras su casamiento. Muchas parejas se deciden a representar el rito del vino para otorgar un carácter espiritual a su ceremonia y conseguir una boda con un componente original, único y memorable.