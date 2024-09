Policía obliga a conductor a hacer ejercicio para evitar multa y usuarios reaccionan: "No a la coima"

En TikTok encontramos los casos más insólitos como el video donde se ve a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) pidiendo a un joven conductor realizar algunos ejercicios para evitar que le ponga una multa.

Desafortunadamente, existen personas que cometen delitos y no respetan las normas y leyes en el país. Muchos de ellos se dan en las pistas debido a que los choferes no respetan las señales de tránsito y hacen todo lo posible para evitar ser sancionados por las autoridades.

A través de la famosa plataforma china, se ve el clip que dura alrededor de 49 segundos, ver que una persona identificada como Jorge se encontraba caminando por las calles hasta que de pronto una escena le llamó la atención y que involucraba a un policía de tránsito y a un joven.

Según las imágenes difundidas se ve que el agente del orden, con su respectivo uniforme y casco, le pide al chico que empiece a correr de un extremo a otro. Una vez que llega a su posición inicial, el presunto intervenido cree que ya cumplió con la solicitud, pero no fue así, ya que el efectivo le indica otra serie de ejercicio como saltar con los brazos extendidos.

"Eso pasa porque no están en regla. Le mandan a correr. ¡Corre, corre, corre! Jajaja, corre, tú puedes. Ya ves, eso pasa por no ponerse en regla", se escucha decir en el video, que generó cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

Con ello, el testigo alega que el joven, que luce una casaca negra y unos jeans habría sido detenido por la policía por no contar con sus papeles de conducción en regla, lo cual podría corresponderle recibir una multa.

con tal que no nos pongan la multa todo vale🤣🤣

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar que el efectivo policial habría sido antes un miembro del Ejército.

Por otro lado, algunos usuarios felicitaron al oficial por su buena actitud para hacer que las personas tomen conciencia de sus acciones. Mientras que otros contaros sus experiencias similares.

"No a la coima, es un excelente policía", "ese oficial fue un soldado, es la diferencia entre uno que paso por entrenamiento militar, honor inquebantable", "ese es policía de vocación", "cuando era cobrador de combi me pasó algo similar, nos hicieron cantar el himno nacional a mí y al chofer", "ese policía es de respetarse por no ponerte una papeleta te perdona con ejercicio... Muy buen efectivo", expresaron en TikTok.