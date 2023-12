Sacerdote abrirá OnlyFans para ayudar a los que menos tienen: "Que me eche la bendición"

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el del sacerdote Osvaldo Toledo, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Puerto Vallarta, no ve una mala idea el abrir una cuenta de OnlyFans.

Encantadas con su 'belleza'

Según medios de su país, el sacerdote Osvaldo Toledo es originario de Sinaloa, pero fue designado por la Diócesis de Tepic, para divulgar la 'palabra de Dios' en las comunidades de Puerto Vallarta. Sin embargo, ganó gran popularidad no solo por la forma en que realizaba sus misas, sino por su aspecto físico.

Muchas feligresas quedaron admiradas con la belleza del joven sacerdote y no dudaron en tomarle algunas fotos e incluso subir videos suyos en distintas plataformas como Facebook y X (antes Twitter), por lo cual, Osvaldo no descarta la idea de aprovechar su reciente popularidad y abrir una cuenta en la página para adultos.

Abriría OnlyFans

A través de una entrevista, el sacerdote recalcó que lleva alrededor de tres meses de haber llegado a dicha iglesia y las misas son un éxito, ya que el número de feligreses que acude a las celebraciones cotidianas han aumentado de manera considerable, por ello considera pertinente poder tener OnlyFans y con el dinero recaudado ayudar a los más necesitados.

¿Qué dijeron los seguidores?

El comentario de Osvaldo causó gran revuelo no solo en las redes sociales sino entre los internautas, que no dejaron pasar la oportunidad de señalar que "les gustaría que él les eche la bendición" y no dudarían en ser sus "fieles clientes" de la famosa plataforma azul.

Por otro lado, algunos usuarios manifestaron que debería primar los valores morales de la iglesia y que el sacerdote descarte por completo la idea de formar parte de la página para adultos.

"Respeto a la vida consagrada", "pobre padre, se ha de sentir acosado por tanta mujer pecadora", "voy a confesarme", "qué padre, más padre", "qué bendición", "pásenme el link de su cuenta", "todo sea por los más necesitados", "todo sea por una buena causa, ahí voy padre", "un sacerdote preocupado por los demás", "más respeto por la Iglesia", "écheme la bendición, sacerdote", "yo tampoco dudaría en ir a sus misas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, con el objetivo de ayudar a los que menos tienen, el sacerdote mexicano, Osvaldo Toledo, hizo estallar las redes sociales al anunciar que abrirá OnlyFans.