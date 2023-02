23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Triste realidad! Se ha vuelvo muy común descubrir infidelidades y exponerlo en las redes sociales para alertar a diversas parejas a prevenir este tipo de casos.

Sin embargo, la historia que se ha vuelvo viral en TikTok y que ya cuenta con más de 20 millones de vistas en la plataforma que fue titulado como: "POV: la maestra deja tema de exposición libre".

El usuario de México, @jonatan_ulises_ decidió exponerse su peculiar trabajo en las redes sociales y causó risa entre los internautas que no pudieron creer como un estudiante pudo realizar su tarea de este tema.

El cortometraje, comienza con Jonatan saludando a todos en el salón, cuando de pronto y para sorpresa de muchos iba a mostrar su experiencia con su expareja. "Buenas tardes, compañeros, hoy les voy a presentar cómo me engañó mi ex".

Algunos, aprovecharon la oportunidad para comentar sobre el curioso hecho y destacaron la valentía del estudiante para expresar su pasado ante la mirada de miles de personas.

Asimismo, destacaron la idea que tuvo para enseñarle algo novedoso a quienes se encontraban en el aula y causó su risa.

Otros, pidieron que haya grabado todo el momento y que lo comparta; puesto que el clip dura únicamente 6 segundos y dejó con intriga a muchos.

Por último, diversos usuarios indicaron que también habían elaborado su proyecto de la misma forma que Jonatan hace unos años.

"Una vez, una amiga y yo pusimos de tema sobre la mordida del 87″, " si me piden hacer una exposición libre, no haría nada", "si me dejaran exposición libre, hago una invisible", "pero, no le cortes. Yo sí quería saber cómo", "Excelente idea. Que sea de un tema que conozcan, para que dejen de estar leyendo las diapositivas y sepan desarrollar el tema con naturalidad", "Pero, pon la exposición completa".