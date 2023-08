"¡Ya voy papá!": Niño vive emotivo reencuentro con su abuelo en el aeropuerto

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores donde los protagonistas son los abuelitos, quienes tratan de brindar todo su amor y cariño hacia sus nietos. Es así como un video compartido por la cuenta de @sissymerry1969, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un pequeño niño vive un emotivo reencuentro con su abuelito en un aeropuerto.

Emotivo reencuentro

En el material audiovisual, de 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el pequeño identificado como Bennett, ve a su abuelito materno salir de la terminal del Aeropuerto Regional Lafayette en Luisiana y va corriendo hacia él con los brazos abiertos listo para un fuerte abrazo.

"Su PaPa se fue hace mucho tiempo. Mira a todos mirándolos y a él no le importaba", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar 3 millones de reproducciones y cerca de 500 mil 'me gusta'.

Demostraba su amor

"Voy papá", se escucha gritar al pequeño emocionado por volver a ver a su abuelito, quien siempre está para él presto a darle mucho amor y a cuidarlo como un hijo más.

Según la información brindada en la cuenta de TikTok, el señor se encontraba de viaje por trabajo en Dubái para una compañía petrolera.

En la escena, se ve cómo otros viajeros se detuvieron cuando el niño se lanzó hacia su "papá" como le dice de cariño a su abuelito, seguido de una serie de "asombro" que se soltaron cuando los dos se reconectaron.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por el encuentro entre nieto y abuelo. Además, otros internautas aprovecharon en recordar sus mejores momentos vividos al lado de sus abuelitos.

"Gana el premio por sobrecarga de ternura", "¡ok, eso es lo más lindo que he visto en todo el día!", "¡eso es tan adorable! Iluminó Mi día", "¡el video más dulce de todos! Me hizo sonreír mucho", "lo vi como 10 veces, puedes escuchar el amor", "escuchar esto y me hace retroceder 13 años con mi hijo. Acaba de cumplir 16 años", "todos se detienen a mirar", "el mejor sentimiento del mundo", "tanto amor", "es demasiado lindo", "estoy llorando en casa, y estaría llorando en el aeropuerto... por completos extraños. ¡Absolutamente adorable!", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó distintas opiniones pero todas coincidieron en que el pequeño desbordó demasiada ternura al momento de su reencuentro con su abuelito, en el aeropuerto.