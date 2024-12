Youtuber uruguaya recorre estadios de Universitario y Alianza Lima, pero uno le negó el acceso

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La youtuber uruguaya Alaska, reconocida por sus videos sobre viajes, cultura y deporte, realizó un recorrido especial por los estadios más emblemáticos del fútbol peruano: el Monumental de Universitario de Deportes y el Alejandro Villanueva, conocido como Matute, de Alianza Lima. Sin embargo, su acceso a uno de estos icónicos recintos fue rechazado. ¿Cuál de ellos fue?

Visita al Estadio Monumental

El primer destino de Alaska fue el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate y hogar de Universitario de Deportes. Este recinto, inaugurado en el año 2000, es el estadio más grande de Perú y el segundo en Sudamérica, con una capacidad de hasta 80.093 espectadores. Durante su visita, la youtuber destacó no solo la magnitud del estadio, sino también sus detalles históricos.

Alaska recorrió la Tribuna Oriente, donde se encuentra el mosaico en honor a Lolo Fernández, ídolo histórico del club. Según explicó, esta obra fue creada por los hinchas utilizando asientos de diferentes zonas del estadio.

Además, resaltó hitos del club, como su victoria en Brasil por la Copa Libertadores de 1979 y su título ganado en el estadio más alto del mundo, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar.

La youtuber también visitó el Museo Monumental, inaugurado en 2023, donde exploró los 100 años de historia del club. Allí descubrió el origen del color crema de la camiseta del equipo, cuya tonalidad, según algunas teorías, surgió accidentalmente debido a métodos de lavado artesanales o a la falta de tela blanca en los años iniciales de Universitario.

Visita al Matute de Alianza

El siguiente destino fue el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, situado en La Victoria y hogar de Alianza Lima. Este recinto tiene capacidad para 33.938 espectadores y es considerado un símbolo del club más antiguo del fútbol profesional peruano, fundado en 1901.

Sin embargo, la visita de Alaska no fue como ella esperaba, ya que no le permitieron el ingreso. Según explicó en su video, le informaron que debía realizar "todo un proceso" para poder entrar, algo que no ocurrió en el Estadio Monumental.

Desde el exterior del estadio, Alaska compartió datos relevantes sobre Alianza Lima. Destacó que es el único equipo que usa camisetas moradas en octubre en honor al Señor de los Milagros y que es conocido como el "equipo del pueblo" por sus raíces humildes. También subrayó que muchas de las grandes figuras del fútbol peruano surgieron de este club.

El recorrido de la youtuber uruguaya Alaska por los estadios de Universitario de Deportes y Alianza Lima destacó las diferencias en el acceso a estos icónicos recintos. Aunque pudo ingresar al Monumental de la 'U', su visita al Alejandro Villanueva , Matute, no fue posible, generando un contraste en su experiencia.