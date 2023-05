Yvana Yturbe se quiebra EN VIVO por mensaje que Beto Da Silva le envío por el Día de la Madre

Emotivo momento. La influencer Yvana Yturbe protagonizó uno de los momentos más tiernos por el Día de la Dadre, pues asistió como invitada al programa "Mande quien mande" como parte de un especial por el Día de la Madre. Lo que la exmodelo no esperaba es que su esposo, junto con la producción, tenía planeado enviarle un saludo sorpresa, lo que provocó que Yvana se quiebre en vivo.

Como se recuerda, Yvana Yturbe se alejó del mundo del espectáculos hace varios años para establecerse en Trujillo, junto a su esposo Beto Da Silva, quien juega como delantero para el equipo César Vallejo. Además, ellos tuvieron una pequeña hija llamada Almudena, quien tiene poco más de un año.

En este contexto, Yvana fue invitada al programa que conduce María Pia Copello y 'La carlota', pero fue sorprendida con emotivo mensaje que le envió su esposo, quién destacó su rol como madre, y la felicitó por su día.

Ante esto, la popular 'Princesa Inca' no pudo contener la emoción y se emocionó hasta las lágrimas, para después darle las gracias por aparecer en su vida y resaltó que el futbolista llegó para cambiarla completamente.

"Cada vez que escucho hablar a Beto, yo me emociono. El matrimonio es lindo, es complicado a veces, pero es lindo. Yo siempre he dicho que Beto me cambió la vida de una manera impresionante. Yo creo que un amor bonito te hace bien. Estoy súper sensible", dijo Yvana, con los ojos llenos de lágrimas.