Xoana González contó como fue 'su primera vez': ''Era un caballo''

A mediados del año pasado, Xoana González viajó desde su natal Argentina hasta nuestro país para asistir a una entrevista con la polémica Shirley Arica en su canal de YouTube.

En dicha conversación, la argentina contó detalles pocos sabidos acerca de su vida, por lo que sorprendió a muchos de sus fanáticos.

Como ya es costumbre, la modelo siempre ha sido muy explícita al contar cosas que respectan a su vida privada. Incluso, no duda al hablar acerca de su intimidad, por lo que esta vez no fue la excepción.

En la entrevista con Shirley Arica para su programa ''EnTragos'', la argentina contó como fue esta situación.

¿Cómo es eso que tu primera vez fue con un caballo? fue la pregunta que realizó Arica

Era un caballo de salto en equitación. En eso yo sentí que algo me dolió y se rompió. Se me rompió el himen cabalgando el caballo", contó Xoana González.

Este secreto causó risa entre los demás presentes durante la entrevista.

Desde hace meses, la modelo viene radicando en Argentina con su novio, el peruano Javier González, con quien a la vez graba contenido para su cuenta de OnlyFans. Ellos contrajeron matrimonio en el 2020 y actualmente siguen juntos.

Como se sabe, esta plataforma le ha permitido costear su alocada vida e incluso construir un albergue para animales en estado de abandono en su país.

Aunque hubo un tiempo en el que vivía en Perú y muchos la cuestionaron debido a la nueva disposición impuesta por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la cual exigía a los influencers pagar impuestos por obtener ganancias de las plataformas virtuales de OnlyFans y Patreon.

Por esta situación, ella afirmó que seguía un procedimiento para poder declarar sus impuestos, ya que una vez que el dinero ingresaba a sus cuentas del banco automáticamente las derivaba al sistema financiero y procedía a declarar.

Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor, comentó la argentina a un medio local.