Agreden a joven por pagar con medio pasaje: Cobradores no respetarían derecho universitario

En diálogo con Exitosa, el estudiante universitario Miguel Espinoza, en compañía del director general del Campus ATE - UCV, Augusto López, denunció que los cobradores de combi tenderían a no respetar el derecho universitario del medio pasaje.

Durante La Hora del Volante con Tito Alvites, Espinoza, quien fue víctima de una agresión por intentar hacer valer el mencionado beneficio estudiantil, contó que suele encontrar resistencia a la hora de pagar sus viajes, pues o lo bajan del carro o no le descuentan el monto adecuado.

"Me ha pasado que me han bajado del carro, no me han querido respetar el medio pasaje. O cuando yo les pago con sencillo, exijo mis derechos y me tiran la plata en la mano, como me pasó hace unos días. Me quieran cobrar el pasaje completo o solo bajar 50 céntimos", declaró en nuestro medio.