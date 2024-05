Abogado de Boluarte asegura que "no le convenía" tener preguntas de investigación por muertes en protestas

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que a la presidenta de la República, "no le convenía" tener previamente las preguntas de la Fiscalía en el marco de la investigación por muertes en protestas, para dar su primera versión del caso. "La preparación de mi equipo estaba muy por encima de lo que después enfrentamos", añadió.

"La tenía que preparar para todos los escenarios"

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la defensa de Boluarte señaló que su patrocinada asistió el mes de junio del 2023 a la Fiscalía para brindar su primera versión de los hechos, debido a las postergaciones.

"Yo tengo un equipo y lo cierto es que yo la tenía que preparar para todos los escenarios y ciertamente, la preparación a cargo de mi equipo estaba muy por encima de lo que después enfrentamos, un pliego interrogatorio bastante prejuicioso y que finalmente no generó", dijo a nuestro medio.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que a la presidenta de la República, "no le convenía" tener previamente las preguntas de la Fiscalía en el marco de la investigación por muertes en protestas, para dar... pic.twitter.com/SBBKSIqQYv — Exitosa Noticias (@exitosape) May 7, 2024

De tal modo, Campos precisó que hubo una preparación previa bastante elaborada para que Boluarte responda ante la Fiscalía, descartando que esta haya tenido acceso anterior a las preguntas del interrogatorio oficial sobre las muertes en protestas, tal y como informó un testigo protegido.

En tal sentido, agregó que su persona le pidió a la mandataria que no declare a los abogados de los familiares de las víctimas de manifestaciones, así como a la Procuraduría General del Estado (PGE), debido a que "no correspondía según la ley". Según indicó, preparó a Boluarte, sin embargo, "no la hizo mentir".

Investigación "no debió existir"

Además, Joseph Campos consideró que la investigación de la Fiscalía de la Nación por las muertes en protestas "no debió existir", debido a que no se tenía que investigar directamente a Dina Boluarte, sin haber establecido la "oportunidad" de escuchar a los policías involucrados en dicho caso.

"Si yo investigo directamente (a Dina Boluarte), estoy estableciendo una presunción, en virtud a la cual todo esto estuvo mal y eso es incorrecto. No seamos malcriados con los policías y militares", manifestó a Exitosa.

Según el letrado, lo correcto debió ser que en primer lugar, se determine las responsabilidades caso por caso para esclarecer si existió algún hilo conductivo que haya llegado a Boluarte Zegarra. "Todos han dicho que no hubo ningún tipo de situaciones", indicó.

"Para mí no son protestas, nadie ha muerto en protestas, todo lo que hemos visto, según la Comisión Interamericana y según la sentencia de la Corte Suprema del 2023, las protestas que son protegidas por el derecho son aquellas que se desarrollan de manera pacífica", precisó Campos.

De esta manera, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que a su patrocinada "no le convenía" tener previamente las preguntas de la Fiscalía en el marco de la investigación por muertes en protestas.