Temor en La Victoria y El Agustino: Así amanece el distrito tras amenaza de 'Los Gallegos', banda criminal venezolana

Un día después que el ministro del Interior, Vicente Romero, anunciara que ampliaron la zona de control en El Agustino, La Victoria y San Luis con 1900 efectivos tras la difusión de un video amenazador de una banda criminal venezolana, 'Los Gallegos', así lucen las calles de estos distritos.

Exitosa se desplazó por las calles de La Victoria donde percibió que si bien hay presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el Cerro San Cosme, avenida Isabel la Católica y Plaza Manco Cápac, el número de efectivos no responde a la medida anunciada por el Gobierno.

Justamente, un comerciante contó que en el Emporio Comercial de Gamarra hay "muy poco" resguardo de las fuerzas del orden. Asimismo, exhibió su preocupación por el gran número de organizaciones extorsivas que amedrentan a los emprendedores de esta zona.

"(¿Hay resguardo policial?) No, muy poco. (¿Es preocupante la actividad de mafias de cobro de cupos?) Sí, bastante. Afecta todo, la verdad. (¿Ha sido víctima de extorsión?) No, afortunadamente no", expresó a nuestro reportero.