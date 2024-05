Gustavo Petro afirma que Colombia cortará relaciones diplomáticas con Israel

Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el país sudamericano romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a sus ataques militares a Palestina. En su discurso, el mandatario tampoco dudó en calificar al primer ministro israelí, Netanyahu, como "genocida".

La decisión del mandatario colombiano no es una sorpresa. Y es que antes Gustavo Petro ya había anunciado su intención de romper lazos diplomáticos con el Estado Judío hasta en dos ocasiones si no se llegaba a una tregua con el pueblo palestino. La primera sucedió el 15 de octubre del año pasado y la segunda el 26 de marzo de este año.

Como revelan organismos internacionales, la guerra en Gaza ya ha causado la muerte de más de 34.500 palestinos, entre ancianos, adultos y niños. La situación es bastante crítica considerando que se han cortado el ingreso de suministros como alimentos y servicios básicos, así que las personas apenas tienen forma de cómo subsistir.

Según Petro, "hoy quizás el mundo podría resumirse en una palabra (...) que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia: esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas".

En ese sentido, Gustavo Petro sugirió que la postura de Colombia de defender al pueblo palestino correspondía a un acto de humanidad que debe protegerse. "Si muere Palestina, muere la humanidad" , sostuvo en su conferencia brindada el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador.

"No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad [....] Hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella", manifestó el mandatario delante los trabajadores.