¡Terrible! Daniela Darcourt pasó incómodo momento al ser confundida con Yahaira Plasencia en pleno concierto (VIDEO)

Daniela Darcourt se ha convertido en una de las mayores exponentes del género de la salsa, en la actualidad, al igual que Yahaira Plasencia. Por esta razón, muchas veces se ha especulado sobre una supuesta rivalidad entre ambas.

Recientemente, la intérprete de 'Señor Mentira' inició su gira por Europa donde realizará muchas presentaciones. Sin embargo, no imaginó que viviría un bochornoso momento en medio de uno de sus conciertos. Entérate qué pasó.

Fue confundida con la 'Yaha'

Mediante las redes sociales, se viralizó un video que fue grabado en su concierto realizado en Italia. Al parecer, el presentador del evento musical se confundió en pleno show y en vez de anunciar a Daniela Darcourt, mencionó a Yahaira Plasencia. Ante esta situación, la salsera intentó tomar la situación con humor y responder:

"Papito, escúchame. Estoy al otro lado del charco, te perdono lo que m** sea. Papito, no te preocupes porque más bien mañana vas a salir en Instarándula" respondió en un primer momento entre risas y continuó: "No, mentira papito. Tú dime Yahaira si quieres, no hay ningún problema, para ti soy la amiga Yahaira o Yahaira Daniela como tu quieras" , dijo intentando pasar desapercibido el hecho y continuar con su show.

El video que fue publicado en TikTok, se viralizó rápidamente y tuvo todo tipo de reacciones entre sus fanáticos. Muchos usuarios resaltaron que la persona que confundió a Daniela Darcourt con Yahaira Plasencia lo hizo con mala intención, otros añadieron que la cantante lo tomó con buen humor y felicitaron su reacción.

Su secreto para bajar de peso

Daniela Darcourt dio detalles sobre su pérdida de peso, pues comentó que muchos de sus seguidores le han preguntado qué hizo para mejorar su figura.

"Me preguntan que me hicieron para bajar de peso. [...] No aplicaba ni al balón, ni a la manga, ni nada, si me lo hubiera hecho estaría literal desaparecida. Tengo 14 kilos menos entre líquidos, grasa porque tuve un problema hormonal muy fuerte. En realidad (este problema) me acompaña unos cuantos años porque sí yo tuve pólipos en las cuerdas vocales, lamentablemente me inyectaba corticoides y las corticoides son lo peor", contó la cantante.

"Durante dos años el efecto rebote del corticoide me acompañó y dejé que mi cuerpo sanara completamente solo y a esto sumémosle que cuido mi alimentación, dejé el azúcar, dejé el licor por este par de meses ya voy para el tercer mes. No estoy comiendo tanto pan como antes, volví a bailar, voy al gimnasio cuando puedo", agregó la artista peruana.

