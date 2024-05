¡Qué fuerte! Vecina explota contra Verónica Linares por cuadrar su camioneta en su estacionamiento

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vecina de San Isidro hizo una denuncia pública contra Verónica Linares por parquear su camioneta en la entrada del estacionamiento de su casa, impidiéndole la salida por varios minutos.

En la reciente edición de un conocido programa de espectáculos, se difundió las imágenes donde se observa el vehículo de la periodista frente al ingreso de la casa de la denunciante.

Vecina indignada con Verónica Linares

A través de sus redes sociales, la mujer denunció la falta que cometió Verónica Linares. Señaló que, a pesar de que había una línea amarilla, la periodista dejó su vehículo en ese lugar y se fue al parque.

"No entiendo por qué la gente es tan bruta y conchuda, que se estacionan y se largan. Estoy asadaza porque siempre me pasa que se estacionan y me bloquean la puerta de mi estacionamiento. Veo por la cámara y veo cómo se largan en el parque y se desaparecen", dijo la vecina indignada.

Asimismo, indicó que quedó impactada al saber que de trataba de la conductora de televisión, cuando buscó el nombre del propietario de la camioneta mediante la placa.

En las imágenes, se ve a un agente de Serenazgo al lado del vehículo de la periodista, mientras ella camina presurosa a su alcance antes de ser sancionada. "Cuando Serenazgo me dijo que ya venía la grúa, yo la veo a lo lejos y le digo 'este no es estacionamiento público', parece que no había visto que había línea amarilla", comentó la denunciante indignada.

Pintó su propia línea amarilla

Por otro lado, la denunciante contó que todos los vecinos de la zona habían decidido pintar una línea amarilla en la vereda, con la finalidad de evitar que los vehículos se cuadren en los ingresos de sus estacionamientos.

" Ni siquiera pidió disculpas, se justificó diciendo que no se había dado cuenta . Vi que estaba con su hijo, Serenazgo me pidió que la deje irse, porque estaba con un niño ¡no lo puedo creer!", concluyó molesta la vecina.

