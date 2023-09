"Volví a nacer": Joven esquivó la muerte tras llegar tarde al bus que cayó a abismo en Huancavelica

Un joven estudiante universitario de 22 años, Jhon Piter Llamocca Huallanca, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Gracias a su tardanza en llegar al terminal de buses, evitó subirse al vehículo que posteriormente cayó a un abismo en Huancavelica, un accidente que cobró la vida de 26 personas. Este relato de fortuna y destino alterado se ha convertido en un ejemplo de cómo la casualidad puede jugar un papel crucial en nuestras vidas.

Jhon Piter Llamocca Huallanca, estudiante de Derecho en la Universidad Continental de Huancayo, se encontraba en la ciudad de Ayacucho, listo para abordar el bus de la empresa Molina que tenía previsto partir a las 9:30 p.m.

Aquella noche, el tráfico en la ciudad de Ayacucho retrasó su llegada al terminal, y cuando finalmente llegó, se encontró con una sorpresa que cambiaría su destino.

"Volví a nacer", comentó Llamocca Huallanca en una entrevista con el medio Contraste Noticias. Cuando llegó al terminal, el primer bus programado ya estaba lleno, lo que lo llevó a contemplar la idea de regresar a su casa.

Sin embargo, una trabajadora de la empresa Molina le propuso la opción del bus de las 9:45 p.m., una diferencia de apenas quince minutos que resultaría ser crucial.

"Me acerqué a la ventanilla de la empresa Molina y me dijo que ya estaba lleno el bus de las 9:30 p. m., por lo que ya me alistaba a retornar a mi casa, cuando la señora me propuso el vehículo de las 9:45 p. m., al cual accedí porque no era mucha la diferencia de horas", relató Jhon Piter al medio señalado.